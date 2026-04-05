Estreno continental: Villamil y Liga de Quito enfrentarán a Always en la Libertadores

La delegación de Liga de Quito, con Gabriel Villamil incluido, ya se encuentra en viaje rumbo a Santa Cruz, donde permanecerán hasta el martes, día del partido, antes de trasladarse a El Alto para enfrentar a Always Ready en el inicio de su participación en la Copa Libertadores.

Villamil, que fue titular con la selección boliviana en el reciente repechaje mundialista, tendrá nuevamente minutos en cancha, esta vez con su club ecuatoriano. El duelo se disputará desde las 20:00 en el estadio Titán de Villa Ingenio de El Alto, prometiendo un encuentro intenso entre el equipo boliviano y el tradicional conjunto quiteño.

La presencia de Villamil refuerza a Liga de Quito, mientras que Always Ready buscará iniciar la competición continental con un triunfo ante su público. La expectativa crece en la hinchada de ambos equipos, ansiosa por este estreno internacional.

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