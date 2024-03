"Me gustaría seguir en el club": Bentaberry se aferra a continuar en Bolívar

La Paz.

Brayan Bentaberry involucrado en diferentes situaciones polémicas del fútbol boliviano, según Marcelo Claure no seguirá en Bolívar, sin embargo, el defensor dice estar sorprendido por el mensaje del presidente y que espera arreglen de la mejor manera ambas partes.

Bentaberry fue separado del club y en el superclásico paceño no figuró ni en la banca de suplentes, lo que todo indica que se está consumando su salida de Bolívar.

"La verdad que no me esperaba ese mensaje, veníamos hablando del tema y no había salido nada todavía, pero ese mensaje no fue nada lindo para mí, ni para nadie. Yo tengo contrato vigente hasta diciembre, así que si no se arregla mi situación seguiré yendo a entrenar. Hay que llegar a un acuerdo en lo económico con el club, lo mejor para las dos partes", fueron las declaraciones del futbolista.