Minuto a minuto: Miguel Terceros anota de penal y pone el 2-1 a favor de Bolivia

Miguel Terceros convierte un penal decisivo y le da ventaja a Bolivia frente a Surinam en el repechaje rumbo al Mundial 2026.
26/03/2026 17:54
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El partido entre Bolivia y Surinam se vive con máxima expectativa en el estadio BBVA de Monterrey, México, correspondiente a la semifinal del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026.
Los aficionados pueden seguir aquí todas las incidencias, goles, tarjetas y jugadas más destacadas del compromiso que definirá al equipo que avanzará a la siguiente fase del repechaje.
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