“No tolero que se ponga en duda mi palabra”: Hermoso niega que beso de Rubiales fuera consentido

España

El sindicato FutPro emitió un comunicado respaldando a la delantera Jenni Hermoso y denunciando un presunto comportamiento inapropiado por parte de Luis Rubiales, el actual presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El sindicato, que representa a 81 jugadoras y exjugadoras, incluyendo a las 23 campeonas del mundo, anunció que las futbolistas no volverán a representar a la Selección Española mientras los actuales dirigentes se mantengan en la Federación.

El comunicado señala que el beso en la boca que Rubiales le dio a Hermoso no fue consentido, a pesar de las afirmaciones del presidente de la RFEF durante su comparecencia en la Asamblea, donde lo describió como un gesto “mutuo”. Jenni Hermoso afirmó contundentemente en el comunicado: “Tal y como se vio en las imágenes en ningún momento consentí el beso y, por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”.