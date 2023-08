No voy a dimitir ¿qué es lo que he hecho? Rubiales se aferra a su cargo

España.

Se lleva adelante la asamblea convocada por la RFEF para decidir el futuro de Luis Rubiales por el beso polémico a Jennifer Hermoso, y en su intervención ha volteado la información brindada por la prensa española de que renunciaría a su cargo.

NO VOY A DIMITIR, NO VOY A DIMITIR, NO VOY A DIMITIR. Digo yo, ¿qué es lo que he hecho? ¿Un pico consentido es para sacarme de aquí?. Voy a luchar hasta el final." expreso el máximo dirigente del fútbol español.