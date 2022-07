“Pedirles disculpas por no estar a la altura de las expectativas”: Rodrigo Benegas sobre la derrota ante Wilstermann

Santa Cruz

De sus tres últimos partidos Blooming ha sufrido un empate y dos derrotas, la última en condición de local que le causó bajar al puesto 10 de la tabla con 7 puntos en cinco partidos jugados, saliendo fuera de la zona de clasificación, por ello el técnico Rodrigo Benegas pidió disculpas al hincha de Blooming.

“Cuando el equipo no juega bien y no gana es natural que el hincha se manifieste, solamente pedirles disculpas por no estar a la altura de las expectativas que nosotros mismos generamos con ellos, que son momentos son procesos que los equipos también pasan”. Expresó Benegas.