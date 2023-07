Presentan nuevo uniforme de 'La Verde' para las eliminatorias del mundial 2026

Cargando...

La Federación Boliviana de Fútbol y la marca ecuatoriana Marathon, presentaron este miércoles por la noche, el nuevo diseño de los uniformes que utilizarán los seleccionados de cara al proceso eliminatorio rumbo al mundial 2026.

“Parece que me transformo cuando me pongo la camiseta de la selección, me hago más valiente y guerrero, eso me motiva para seguir trabajando por mi selección”, dijo el capitán de la Verde, Marcelo Martins, a través del video de presentación.