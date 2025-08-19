Red Uno acompaña a Bolívar en Cuzco: así se prepara para enfrentar a Cienciano

El Club Bolívar ya se encuentra en Cuzco, Perú, donde este miércoles enfrentará a Cienciano por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo se entrena en las instalaciones del Cusco Fútbol Club y, según el cuerpo técnico, se encuentra motivado y enfocado.

La Academia paceña esta preparada y se concentró en instalaciones del Cusco Fútbol Club para desarrollar sus prácticas previas al encuentro deportivo.

“Están motivados, tranquilos y con las ganas de jugar un gran partido”, señaló Rodrigo Reyes, jefe de prensa de Bolívar.

La planificación táctica para el encuentro ya fue definida durante las últimas prácticas. El objetivo es conseguir la victoria que les permita avanzar a la siguiente fase del torneo.

Reyes también destacó la buena adaptación del equipo a la altura y al ambiente cusqueño. “Estuvimos conociendo un poco la ciudad y su cultura, es muy parecida a la nuestra. Estamos aquí como si fuéramos locales”, aseguró.

Cobertura en el lugar: Red Uno acompaña al plantel

La Red Uno se trasladó hasta Cuzco para cubrir de cerca el desempeño del plantel y acercar a la hinchada boliviana todo lo que ocurre previo al duelo internacional.

“Ustedes de primera mano van a poder dar información sobre el equipo”, añadió Reyes.

El partido frente a Cienciano será clave para las aspiraciones de Bolívar en el torneo continental. El club paceño busca continuar su camino en la Copa Sudamericana 2025.

