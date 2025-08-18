VIDEO: La impactante patada que sufrió el nuevo arquero del Barcelona en su debut

El debut de Joan García con el FC Barcelona será difícil de olvidar, pero no precisamente por sus intervenciones bajo los tres palos. A los 36 minutos del encuentro frente al Mallorca, correspondiente a la primera fecha de La Liga, el joven portero culé recibió una brutal patada en el rostro por parte del delantero Vedat Muriqi, quien fue expulsado tras la revisión del VAR.

La acción se produjo cuando Muriqi intentó disputar un balón dividido en el área rival. En su afán por llegar primero, levantó en exceso la pierna y terminó impactando con fuerza el pómulo derecho de García, que cayó de inmediato al césped visiblemente afectado. El árbitro del encuentro no dudó: tras revisar las imágenes, mostró la tarjeta roja directa al atacante kosovar, dejando al Mallorca con 10 hombres.

La patada se volvió rápidamente viral en redes sociales, donde aficionados y analistas coincidieron en calificarla como una de las acciones más violentas de la temporada. “Muriqi casi se lleva a Joan García” fue uno de los comentarios más repetidos entre los usuarios.

Pese al duro golpe, García logró completar el encuentro, aunque con el rostro visiblemente inflamado. El FC Barcelona terminó imponiéndose 3-0 como visitante, pero el foco de la jornada estuvo claramente marcado por el incidente.

El cuerpo médico del club catalán informó que el arquero no sufrió fractura, aunque permanecerá en observación en las próximas horas.

