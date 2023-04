Sergio Kun Agüero quiere a Shakira en la Queens League

Cargando...

Ahora la Queens League de Gerard Piqué y compañía va por posicionar la versión femenina de este certamen, pero al Kun Agüero se le ocurrió una idea muy particular, el de incluir en su nuevo equipo las Kunitas a la ex pareja del ex defensor español, Shakira, llama la atención por que se da en un contexto donde todavía existen paños calientes por la reciente polémica ruptura amorosa de ambas figuras públicas.

El argentino mencionó algunas estrellas para integrar su equipo, donde destacó la presencia de la cantante Shakira, ex pareja de Piqué, pero también nombró a Antonella Rocuzzo pareja actual de Lionel Messi, Nati Jota, Lali, Caro (Calvagni, esposa de Tagliafico) y Morena Beltrán actual periodista deportiva.

Con respecto a la cantante colombiana Aguero dijo:

"Habría que tratar de llamarla (a Shakira). Ella está en Miami. No sé cómo juega a la pelota, habría que intentarlo. Imagínate a Shakira jugando para Kunisports y que el presidente (de la liga) sea Gerard Piqué. Que se pudra todo, ¿entendés?”, dijo entre risas.

Beltrán, sorprendida, le preguntó si eso podía suceder, a lo que Agüero respondió:

"Eso puede suceder, obvio, por qué no".