The Strongest y Bolívar están en búsqueda de entrenadores

La Paz.

The Strongest y Bolívar son de los pocos equipos de la División Profesional que están en ajetreos de fin de año para buscar entrenadores que se encarguen de armar los planteles modelo 2024, con vista, en el caso de los atigrados, a defender el título de campeón, y la participación en la Copa Libertadores de América desde la fase de grupos.



Los campeones de ambos torneos están sin entrenadores a la finalización de la temporada. Los dirigentes de estos clubes están en negociaciones para cerrar con alguno de los profesionales que están en su lista, como regalo de Navidad para la afición.



El plantel aurinegro salió campeón con Pablo Cabanillas al mando del cuerpo técnico. Por decisión del entonces presidente de la entidad, Héctor Montes, el profesional paceño se hizo cargo, reemplazando a Ricardo Formosinho. Esta decisión fue revalidada por Ronald Crespo, quien volvió a la presidencia en cumplimiento a una resolución por el amparo constitucional presentado por el exdirigente, Freddy Téllez.



Cumplido con el objetivo de salir campeón, Crespo cambió de funciones a Cabanillas, quien pasó de la dirección técnica a la Gerencia Deportiva para colaborar en la elección del nuevo director técnico y la evaluación a los posibles refuerzos.



Este año, el Tigre tuvo a cuatro entrenadores: Ismael Rescalvo, Claudio Biaggio, Ricardo Formosinho y Cabanillas. Pese a estos cambios, el cuadro oro y negro rompió con su maleficio y salió campeón después de siete años.



Bolívar, ganador de la Copa de la División Profesional, alcanzó este objetivo bajo el interinato de Walter Flores, quien reemplazó a Beñat San José, quien regresó a la institución este año y se marchó en el último semestre, tras el desgaste con el club y frente a la oferta del Atlas de México.



Como su tradicional rival, todavía no hay nada concreto en la contratación del nuevo profesional, quedando en anuncio en manos del presidente, Marcelo Claure, quien colocó un punto final a su ciclo al mando del club.



OTROS CLUBES

Real Tomayapo es el tercer club que está buscando entrenador para 2024. El argentino Martín Brignani dejó el cargo con la satisfacción de lograr la clasificación histórica a la Copa Sudamericana.



Brignani cerró el año al mando, luego del paso del cochabambino Richard Rojas, el argentino Juan Vita y el español Juan González. En medio estuvo el interinato de Pablo Rubinich.



Los demás equipos tienen entrenador asegurado a la fecha, tras los acuerdos cerrados con los dirigentes: Oscar Villegas seguirá al mando de Always Ready, Eduardo Villegas continuará en Gualberto Villarroel San José, Cristian Díaz con Wilstermann, Mauricio Soria con Aurora, Flavio Robatto con Nacional Potosí, Juan Godoy con FC Universitario.



Thiago Leitao con San Antonio Bulo Bulo, Guabirá con Humberto Viviani, Rodrigo Venegas con Oriente Petrolero, Carlos Bustos con Blooming, David de la Torre con Royal Pari y Miguel Zahzu con Real Santa Cruz.