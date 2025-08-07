De Bolívar a la Serie B de Brasil: el salto internacional de Lucas Chávez

El joven defensor boliviano Lucas Chávez vivirá su primera experiencia internacional. El zaguero de 20 años ha sido cedido por Club Bolívar al Volta Redonda FC, equipo que compite actualmente en la Serie B del fútbol brasileño, una de las ligas de ascenso más competitivas del continente.

La operación se ha cerrado en calidad de préstamo, en un movimiento que busca darle minutos, roce internacional y proyección a un jugador que es considerado una de las promesas defensivas del fútbol boliviano. Chávez ya ha sido parte de procesos juveniles con la selección de Bolivia y su rendimiento en el plano local despertó interés fuera del país.

Volta Redonda, club del estado de Río de Janeiro, ha apostado por el central boliviano con miras a fortalecer su defensa en la segunda mitad del campeonato brasileño. El equipo actualmente pelea por salir de la zona media de la tabla, con el objetivo de consolidarse como candidato al ascenso.

Para Chávez, este paso representa un reto importante y una vitrina ideal. Con apenas 20 años, tendrá la oportunidad de adaptarse a un nuevo ritmo de competencia, en un país con enorme tradición futbolística y exportador constante de talento. Además, su llegada se da en una etapa clave del calendario, lo que le permitirá sumar minutos casi de inmediato si logra convencer al cuerpo técnico.

Desde Bolívar, donde se formó y debutó como profesional, ven con buenos ojos esta cesión. El club paceño espera que Chávez regrese con más experiencia y madurez, mientras sigue apostando por la internacionalización de sus jóvenes valores.

