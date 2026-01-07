Bloqueo de la COB impide abastecer con maíz al eje troncal de país

El sector maicero boliviano enfrenta un panorama desolador debido a los bloqueos de la COB (Central Obrera Boliviana) que paralizan las rutas estratégicas del país. Mario Moreno, presidente de Promasor (Asociación Nacional de productores de maíz, sorgo, frejol y cultivos alternativos), denunció que la interrupción de vías está generando pérdidas millonarias en un momento crítico para la producción nacional.

La crisis estalla justo en plena campaña de siembra, periodo donde la demanda de insumos y logística es vital para el éxito de la cosecha. Pese a que el quintal cotiza en 140 bolivianos, los productores se ven obligados a vender su grano a bajo precio debido al sobreabastecimiento en las zonas de origen.

La imposibilidad de trasladar el producto hacia el eje troncal ha cortado el suministro de este alimento esencial para el resto del territorio. Moreno expresó su profunda preocupación ante la amenaza de que los bloqueos se extiendan a Cochabamba, lo que terminaría de asfixiar la economía del sector.

Ante esta emergencia, PROMASOR exige el cumplimiento de la Constitución para garantizar el derecho fundamental a la libre transitabilidad. “Las vías deben ser liberadas de inmediato para frenar el incremento de costos y asegurar que el maíz llegue finalmente a los mercados internos”, finalizó.

Mira la programación en Red Uno Play