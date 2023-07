¿Bolivia subvencionará combustible a transportistas de Perú, Ecuador y Colombia?

Bolivia

Bolivia tendrá que subvencionar la gasolina y el diésel a conductores de Ecuador, Colombia y Perú en los próximos 90 días, según el fallo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA).

En ese sentido, desde Perú apuntan a que el fallo se debió al incumplimiento de un acuerdo de integración regional andina que exige que las rutas que integran a ambos países tengan el principio de libre competencia.

"Que no haya subsidios artificiales que generen una violación del principio de libre competencia. Es una relación de Estado a Estado donde se busca un acuerdo que consolide una integración para, más adelante, compartir las mejores políticas que tenemos cada uno de nuestros países. Esta decisión tiene que ver con igualdad de trato para todos los que cruzan las vías de Bolivia y Perú en el ánimo de consolidar una economía regional", afirmó Pedro Fernando Gamio, abogado peruano, máster en gestión y análisis de políticas públicas de la Universidad Carlos III de Madrid, en entrevista con Que No Me Pierda.

El jurista citó también el Acuerdo de Cartagena, con varias décadas de existencia, que implica avanzar en la integración de un mercado común y, un primer paso, es que haya una vía que integre ambos países para que Bolivia tenga una salida al mar, al comercio y al mundo.

"Las condiciones de trabajo es que peruanos y bolivianos tengan las mismas oportunidades y si uno de nosotros está subsidiando el precio de los combustibles, creando una diferencia que no va en la libre competencia, es decir, que está generando un beneficio artificial, eso tiene que ser corregido. Si no, se está yendo contra la esencia del acuerdo andino, que busca consolidar lo que alguna vez fuimos; una sola nación", explicó.

Gamio indicó que la sentencia "ha tenido tiempo", ya que existe la pluralidad de instancias y el deseo de insistir en una posición.

Asimismo, dijo que si Perú empieza a subsidiar "de manera irracional" actividades que afectan a los bolivianos; comerciantes, transportistas, todos los que participan en la cadena económica, no estarían siendo "leales" con el ánimo de construir un espacio común donde haya igualdad de oportunidades y desarrollo.

"El concepto tiene que ver con el sentido de una economía sana donde no haya valores que no son reales y que provocan una diferencia artificial en costos. Lo importante es el valor de la integración regional andina, el construir una economía sobre la base de las oportunidades que son mayores y nos unimos en un esfuerzo común, con reglas sanas y que sean respetadas; una de ellas es que haya igualdad de oportunidades para todos los que buscan sacar su producción transportando distinto tipo de mercancías al mercado internacional", añadió.

Gamio reiteró que se apunta a la integración regional.

"Si vamos a defender una medida aislada que forma parte de un conjunto de medidas que hacen que el país se endeude más, que no tenga un equilibrio fiscal, que no tenga una economía sana que la gente no tenga una moneda en la que pueda confiar y que cada día haya incertidumbre sobre cosas tan importantes como el valor del trabajo; nos equivocamos. El problema no es la consecuencia, sino el origen; la causa del problema, falta de una política que defienda lo más importante el trabajo y la economía de todos los ciudadanos del país", complementó.