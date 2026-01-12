Aji-no-men® vaso: sabor, practicidad y experiencias pensadas para el joven boliviano

La vida de los jóvenes bolivianos se mueve rápido. Entre estudios, trabajo, largas horas frente a la computadora, gaming, streaming y una creciente afinidad por la cultura asiática, encontrar opciones prácticas y sabrosas se ha vuelto una prioridad. En ese contexto, Aji-no-men® vaso continúa reforzando su conexión con el público joven a través de su nueva campaña: “Toma tu Aji-no-men® cuando quieras”.

El producto tiene una historia que ha evolucionado junto al consumidor. Fue lanzado por primera vez en Bolivia en 2017 bajo el nombre de Sopa Lista, y en 2019 fue relanzado como Aji-no-men® vaso, integrándose al portafolio de AJINOMOTO y alineándose con una identidad más cercana a la cultura del ramen y a las tendencias de consumo actuales.

Hoy, Aji-no-men® vaso se posiciona como una alternativa ideal para quienes buscan una comida rápida, fácil de preparar y con sabores intensos que acompañen su ritmo diario. No se trata solo de alimentarse, sino de disfrutar pequeños momentos de pausa: ese break entre clases, una noche de juegos en línea, una jornada larga de trabajo o una tarde dedicada a series y contenidos digitales.

La campaña “Toma tu Aji-no-men® cuando quieras” refleja justamente esa libertad. No hay un horario correcto ni una forma única de disfrutarlo. Cada joven elige su momento, su espacio y su manera, sin complicaciones y con mucho sabor.

Pensando en el futuro y en fortalecer ese vínculo con los consumidores, Aji-no-men® vaso anuncia que durante 2026 la marca tendrá una mayor presencia en eventos, ferias y encuentros juveniles a nivel nacional. Estas acciones estarán acompañadas de dinámicas, juegos y concursos, diseñados para generar experiencias cercanas y divertidas, más allá del producto.

Con esta iniciativa, AJINOMOTO reafirma su compromiso con el mercado boliviano y con una generación que valora la practicidad, la autenticidad y las experiencias compartidas. Aji-no-men® vaso no solo quiere estar en la despensa, sino también en los momentos que definen el día a día de los jóvenes.

Porque cuando el tiempo es limitado y el ritmo no se detiene,

Aji-no-men® vaso está listo para acompañarte, cuando quieras.

