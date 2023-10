Buscan al exsenador brasileño acusado de violar a su hija y matar a la madre

Brasil

Un terrible asesinato se registró el pasado 29 de septiembre, Antonia Araújo de Sousa de 52 años, fue asesinada con un tiro en la cabeza, cuando salía temprano de su casa para ir al trabajo, en un barrio en la zona oeste de Boa Vista, capital del amazónico estado brasileño de Roraima.

Se inició un operativo policial desde este lunes 30 de octubre, para detener al exsenador Telmário Mota de 65 años, sospechoso de participar en el crimen de Antonia, con quien tenía una hija en común que lo había denunciado por violación.

Fue en agosto del 2022, que la adolescente denunció que su progenitor intentó tocarle sus partes íntimas y arrancarle la ropa.

“Nos veríamos para celebrar el Día del Padre y me dijo que iríamos al lago (…) Él me forzó para entrar a un vehículo, a beber alcohol y me quitó el celular”, relataba la menor.