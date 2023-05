Chile: Partido Republicano ganó las elecciones a constituyentes y golpea a Boric

Chile

El ultraderechista Partido Republicano, partidario de mantener la actual Constitución chilena, ha arrasado este domingo en las elecciones constituyentes de Chile con el 35,4% de los votos y ha conseguido al menos los 20 consejeros necesarios para tener poder de veto en el órgano constitucional, con el 99% de los votos escrutados.

En segundo lugar, ha quedado la lista Unidad Para Chile (28,5%), integrada por la mayoría de los partidos de la coalición oficialista (el Frente Amplio del presidente Gabriel Boric, el Partido Comunista y el Partido Socialista), mientras que la tercera posición fue para la derecha tradicional de la lista Chile Seguro (21,2%) y en la que se integran UDI, Renovación Nacional y Evópoli.

Poder de veto para reformar Constitución

Los 22 escaños coseguidos le permitirán ejercer el poder de veto en el órgano constitucional: "En este escenario lo más probable es que la Constitución que salga de este proceso no sea una Constitución habilitante. Es una garantía del status quo y el fortalecimiento de las opciones presidenciales de los republicanos", ha indicado a EFE la directora de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Claudia Heiss.

Muy por encima de lo que pronosticaban las encuestas, la extrema derecha y la derecha tradicional tienen mayoría absoluta juntas y consiguen más de los 30 escaños necesarios para aprobar las nuevas normas constitucionales sin necesidad de pactar con la izquierda y marcar el rumbo así de la nueva propuesta de Carta Magna.

El Partido Republicano, creado en 2019, está liderado por José Antonio Kast, quien perdió contra Boric en las elecciones de 2021 y es un defensor acérrimo del modelo económico neoliberal instaurado en Chile por la dictadura militar (1973-1990).

Kast ha asegurado que "triunfó el sentido común" en las elecciones constituyentes chilenas y ha pedido "que nunca más el sectarismo se apodere del país". El líder ha señalado que los ciudadanos han elegido a su lista por su "compromiso y coherencia", después de que su partido se proclamara claro ganador con el 35,4%.

El Partido Republicano se ha convertido en el partido más votado a nivel nacional y doblando en escaños a la derecha tradicional. "Hoy podemos respirar un poco más aliviados", ha sostenido su líder.

Entre aplausos y ovaciones de sus seguidores, el ultraderechista ha reiterado que el suyo es el partido más votado, pero que tomará "con mucha humildad y responsabilidad" el mandato "encomendado" por sus electores.

"Logramos una meta importante, pero no es tiempo de dividir el país, sino de trabajar en unidad por el bien de Chile", ha agregado cuando los resultados ya le aseguraron al menos 21 consejeros, lo que le otorga el derecho a veto al Partido Republicano sin necesidad de sumar con ninguna otra fuerza.

Triunfo en la mayoría de las 16 regiones del país

La ultraderecha ha arrasado en la mayoría de las 16 regiones de Chile e incluso se han hecho con feudos tradicionalmente de la izquierda, como la Región de Valparaíso o la Metropolitana, donde se encuentra la capital.

"Tenemos una tremenda responsabilidad y estamos convencidos de que no vamos a cometer los errores de la izquierda en su proceso. Chile no tiene otra oportunidad", ha comentado por su parte Juan Antonio Coloma, diputado de la UDI.

Por su parte, el presidente de Chile, Gabriel Boric, ha pedido al ultraderechista Partido Republicano "actuar con sabiduría y templanza" tras su apabullante triunfo en las elecciones constituyentes.

En cadena nacional, el mandatario ha instado asimismo a "no cometer los mismos errores" de la izquierda durante el primer proceso constitucional, que fracasó el pasado septiembre, cuando el 62% de los chilenos rechazó la primera propuesta de Carta Magna.

"El proceso anterior, debemos decirlo, fracasó porque no supimos escucharnos entre quienes pensábamos distinto. Quiero invitar desde ya al Partido Republicano a no cometer el mismo error que cometimos nosotros", ha indicado el gobernante. "Este proceso no puede ser de vendettas, sino de poner por delante a Chile y a su gente antes que a los intereses partidistas o personales", ha añadido.