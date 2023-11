El FBI investiga la explosión de un vehículo en la frontera entre EE. UU. y Canadá

Cargando...

Estados Unidos

La Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) investiga la explosión de un vehículo en el puente que enlaza Estados Unidos y Canadá, ubicado en las Cataratas de Niagara, específicamente en la parte estadounidense del paso. El puente, llamado del Arcoíris, es uno de los cuatro cruces por carretera del oeste del Estado de Nueva York que enlazan los dos países.

"La situación es muy fluida, es todo lo que podemos decir por el momento", informó en un comunicado la oficina de campo de Búfalo. Las pesquisas de la agencia federal se coordinan con las de responsables de seguridad locales y estatales para averiguar el origen de la detonación, supuestamente en un vehículo procedente del país vecino, aunque su dirección no ha sido aún confirmada.

Citando fuentes no identificadas, la cadena de televisión Fox News se hizo eco de la existencia de dos personas muertas, los supuestos ocupantes del vehículo, y una herida, uno de los agentes de aduanas, algo que confirmaron después a la cadena CNN dos agentes del orden con acceso a la investigación. Otros medios locales abundan en el balance de dos víctimas mortales. La CNN informó también que el vehículo explotó en la zona de inspección secundaria tras entrar en la aduana a gran velocidad. No está claro, subraya esta cadena, si el automóvil había sido desviado para su inspección. Según el diario The New York Times, que cita también a dos agentes del orden, una inspección preliminar del vehículo siniestrado no halló presencia de explosivos entre los restos.

Cargando...

Imágenes mostradas por personas en las redes sociales muestran una cabina del control de paso chamuscada por las llamas, así como la evacuación de vehículos de la zona. El vídeo de otro testigo refleja una espesa nube de humo sobre el puente, que se halla apenas a kilómetro y medio de las famosas cataratas y enlaza con la localidad homónima canadiense. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, publicó en X (antes Twitter) que había sido informada del incidente y que estaba “siguiendo de cerca la situación”.

Hochul se dirigió hacia el lugar de los hechos mientras miembros de la unidad antiterrorista del FBI y la policía del Estado de Nueva York han reforzado la vigilancia en todos los puntos de entrada a Nueva York, según declaró la gobernadora. El incidente se produce apenas una semana después de que el director del FBI, Christopher Wray, advirtiera a un comité del Congreso de un mayor riesgo de extremismo como consecuencia de la guerra entre Israel y Hamás. El presidente Joe Biden fue informado inmediatamente de la explosión y tanto él como su equipo siguen de cerca el desarrollo de la investigación.

El primer ministro Justin Trudeau se refirió al incidente ante la Cámara de los Comunes, asegurando que Canadá está trabajando estrechamente con Estados Unidos y tomándose el asunto “extremadamente en serio”. El ministro de Seguridad Pública, Dominic LeBlanc, lo calificó de “circunstancia violenta” y fuente de preocupación para ambos países, pero advirtió contra las especulaciones a falta de detalles concretos.

La caseta de control quedó destrozada. Foto: redes sociales

WIVB, una estación de televisión de Búfalo, informó de que los cuatro pasos fronterizos internacionales localizados al oeste del Estado de Nueva York se han cerrado hoy debido al incidente, en ambas direcciones, reporta El País.

Cargando...

El tráfico rodado en torno a los cuatro cruces fronterizos del noroeste del Estado de Nueva York ha quedado suspendidos, justo en el día que más desplazamientos por carretera se producen en el país: la víspera de la celebración de Acción de Gracias. A las malas condiciones meteorológicas previstas para la jornada de este miércoles en el Estado, se añade el despliegue adicional de agentes en el aeropuerto de Búfalo Niágara, el más cercano al lugar del suceso, donde se está sometiendo a una revisión exhaustiva a todos los vehículos llegados desde que se tuvo conocimiento del incidente. El aeródromo fue cerrado posteriormente a los vuelos internacionales.