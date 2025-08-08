"Decía que no tenía hambre, pero por dentro imaginaba morder un sándwich", era la frase que decía el presidente de Brasil antes de romper en llanto.

Luiz Inácio “Lula” Da Silva, participaba del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria, en el cual brindó un emotivo discurso, al hablar del logro de Brasil, de abandonar la categoría de países con desnutrición severa, y lo calificó como una “conquista histórica” y recordó su duro pasado.

"Era muy joven en la fábrica y siempre los compañeros me ofrecían algo para comer. Yo decía que no tenía hambre, pero por dentro imaginaba morder aquel sándwich", recordó el mandatario brasileño visiblemente emocionado.

Sobre las dificultades que conlleva no poder alimentarse de manera adecuada, y graficado con su experiencia personal, sostuvo: "Es fácil dar un discurso, pero cuidar del pobre de verdad se hace con el corazón. El hambre no duele, te va corroyendo por dentro".

Cerró la conmovedora anécdota: "Me quedaba en silencio, con vergüenza de admitir que estaba con hambre, y volvía a trabajar".

Brasil salió por segunda vez del Mapa del Hambre elaborado por la FAO, marcando que la población en riesgo de subnutrición cayó por debajo del 2,5% en el promedio trienal 2022-2024, por lo que quedó excluido de la categoría de países con desnutrición severa.

VIDEO:

