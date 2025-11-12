“Hagan 500 flexiones”: el jefe que humillaba a sus empleados y terminó asesinado por ellos

Un crimen que conmocionó a California vuelve a causar impacto tras nuevos testimonios reveladores. Tushar Atre, millonario y CEO de una empresa de tecnología y cannabis, fue secuestrado y asesinado por cuatro de sus empleados en 2019. Ahora, durante el juicio, uno de los acusados contó los castigos extremos y humillaciones que el empresario imponía en el trabajo.

Según relató Kaleb Charters, exmiembro de la Guardia Nacional y uno de los sospechosos, Atre los obligaba a hacer 500 flexiones como castigo por errores menores. “Ustedes están en el Ejército. ¡Hagan 500 flexiones!”, recordó que les gritó furioso después de que perdieran las llaves del vehículo de la empresa, apodado el Monster Truck.

El episodio ocurrió apenas dos meses antes del asesinato.

Un ambiente laboral tóxico y el detonante del crimen

El testimonio de Charters coincide con el de otros empleados que describieron un ambiente laboral insostenible. Según la investigación, Atre gritaba, humillaba y amenazaba con no pagar sueldos si no se cumplían sus órdenes.

“Los humillaban delante de todos”, declaró el detective Ethan Rumrill, de la oficina del sheriff de Santa Cruz. Otro trabajador, Sam Borghese, afirmó que muchos empleados le tenían miedo al jefe y que incluso, entre bromas, algunos hablaban de “robarle o hacerle daño”.

El plan y la noche del asesinato

La tensión terminó en tragedia el 1 de octubre de 2019.

Según la fiscalía, Charters, su hermano Kurtis Charters, su cuñado Stephen Lindsay y un amigo, Joshua Camps, planearon robarle al empresario, convencidos de que guardaba un millón de dólares en una caja fuerte en su casa.

Esa noche, los cuatro hombres irrumpieron armados con rifles de asalto en la mansión de Atre. Lo secuestraron, lo llevaron a una de sus plantaciones de cannabis y lo torturaron para que entregara el dinero.

“Le dije que nadie quería lastimarlo, que solo íbamos por sus cosas… pero estaba cubierto de sangre y no entendía nada”, confesó Camps ante el tribunal.

El horror culminó cuando Camps apuñaló a Atre en el cuello y luego le disparó varias veces con un rifle AR-15 en la mandíbula y la cabeza. “Sabía que no iba a sobrevivir mucho más”, declaró.

Las condenas

El cuerpo del empresario fue hallado horas después en una de sus propiedades. Los cuatro implicados fueron detenidos y enfrentan cargos por secuestro, homicidio, robo y robo de vehículo.

Dos de ellos —Stephen Lindsay y Kurtis Charters— ya fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Los otros dos, Kaleb Charters y Joshua Camps, siguen en juicio. Camps, además, enfrenta cargos por homicidio agravado y apuñalamiento.

El caso expuso la cara más oscura de la cultura laboral extrema en la industria del cannabis californiano: un entorno donde la presión, el abuso y el miedo terminaron desembocando en una tragedia.

