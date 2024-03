Imágenes sensibles: Médico es brutalmente atacado con una hoz en un hospital

Cargando...

India

Un escalofriante suceso se registró en la India, cuando el Dr. Kailash Rathi, un destacado neumólogo de Nashik, fue atacado y ahora se debate entre la vida y la muerte en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

En imágenes captados por una cámara de circuito cerrado, se muestra al agresor golpeando al médico de 49 años unas 18 veces con una hoz, durante una disputa monetaria el viernes 23 de febrero por la noche en un hospital de Maharashtra.

El Dr. Rathi, especialista en cuidados intensivos y tórax, sufrió múltiples heridas graves en la cabeza, el cuello y otras partes del cuerpo. Se encuentra en estado crítico en la UCI de un hospital local.

El video de CCTV muestra el momento en que el agresor atacó al médico, quien aparentemente estaba hablando por teléfono y no notó su presencia. El personal del hospital intervino después de que el agresor abandonó la cabina del médico, alertado por un empleado.

El comisionado de policía Sandeep Karnik afirmó que el ataque fue resultado de disputas personales.

Rajendra More, el agresor, fue arrestado por la policía de Panchavati y se encuentra bajo custodia. La esposa de More, ex colega del médico, también ha sido detenida debido a la denuncia presentada por la esposa de la víctima.

Cargando...