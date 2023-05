Jair Bolsonaro debe declarar hoy por el presunto fraude de las vacunas contra el Covid-19

Brasil

El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro declarará este martes ante la Policía Federal por el presunto fraude con la documentación de las vacunas contra el COVID-19. Por segunda vez en apenas 20 días, deberá brindar declaración ante la fuerza, ya que el pasado 26 de abril tuvo que presentarse a dar testimonio por los hechos relacionados con los actos golpistas del pasado 8 de enero.

El pasado 3 de mayo, la Policía brasileña registró la residencia de Bolsonaro en una operación relacionada con la falsificación de certificados de vacunación contra el COVID-19, informaron fuentes oficiales. Los datos de vacunación del ex jefe de Estado, varios de sus familiares y asesores habrían sido manipulados para obtener el acceso a Estados Unidos.

Las acciones buscaron esclarecer la actuación de una presunta organización delictiva que incluía datos falsos de vacunación contra el COVID-19 en los sistemas que recopilaban esa información en el Ministerio de Salud.

La operación, en la que las autoridades cumplieron seis órdenes de captura y 16 allanamientos en Brasilia y Río de Janeiro, fue autorizada por el magistrado de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes.

Al menos cinco personas han sido detenidas por las autoridades, entre ellas dos ex asesores y un miembro del equipo de seguridad del ex mandatario. Los teléfonos móviles del líder ultraderechista y su esposa, Michelle Bolsonaro, fueron incautados por las autoridades durante el registro.

De acuerdo con las indagaciones, las inserciones falsas se dieron en noviembre de 2021 y diciembre de 2022.

Bolsonaro viajó a Estados Unidos el 30 de diciembre del año pasado, antes de dejar el cargo, y permaneció en el país casi tres meses. Siempre fue un negacionista de la pandemia del COVID-19 y públicamente negó en varias oportunidades haberse vacunado contra el virus.

El ex mandatario reiteró que no se inmunizó contra el virus.

“Nunca me pidieron el certificado de vacuna en ningún lugar y no existe adulteración de mi parte. No tomé la vacuna y punto final. Nunca negué eso”, declaró a periodistas frente a su residencia en Brasilia, después de que fuera registrada por la Policía Federal.