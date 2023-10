Cargando...

Gaza

Ricarda Louk, la madre de la joven alemana Shani Louk, retenida por el grupo Hamás y exhibida como un trofeo de guerra, nunca perdió la esperanza de reencontrarse con su hija y en las últimas horas, recibió una noticia que reavivó su fe. La mujer recibió reportes de que su hija, al parecer, habría sobrevivido.

“Ahora tenemos más información de que Shani está viva, pero tiene una grave lesión en la cabeza y se encuentra en estado crítico. Cada minuto es crítico. Y pedimos, no, exigimos que el gobierno alemán actúe rápidamente. No se debe discutir sobre cuestiones de competencia. Hay que actuar rápidamente para sacar a Shani de la Franja de Gaza. Este es realmente mi llamado desesperado a todo el país de Alemania para que me ayuden a que mi Shani regrese a casa con buena salud. Gracias", declaró en un video difundido a través de redes sociales.

Shani Louk, de 22 años, estaba con sus amigos en el un festival de música electrónica "Por la paz", que se desarrollaba cerca de la frontera con Gaza cuando fue atacada por el grupo militante Hamás el pasado sábado 7 de octubre.

"Nos han enviado un video en el que podemos ver claramente a nuestra hija, inconsciente, en el coche de unos palestinos que circulan por la Franja de Gaza", afirmó en ese momento la madre de la joven alemana.

La madre dijo haber reconocido a su hija en el video, que ha circulado en las redes sociales, por los tatuajes y los largos mechones negros, con las puntas teñidas de rubio, publica Noticias Caracol.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Alemania abrió diligencias contra miembros desconocidos de la organización islamista Hamás en relación con el secuestro y asesinato de sus conciudadanos en Israel.

Inés Peterson, la portavoz de la institución con sede en Karlsruhe (sur), señaló a EFE que las investigaciones se basan en los cargos de "integración en una banda terrorista extranjera, toma de rehenes y asesinato".

Las autoridades en Berlín no han aportado de momento cifras oficiales sobre el número de ciudadanos alemanes desaparecidos tras el ataque, pero el canciller Olaf Scholz dijo que su Gobierno está trabajando de forma "intensiva" para esclarecer su paradero.

"Estamos tratando de averiguar de cuántas personas se trata y qué podemos hacer para que vuelvan a estar en libertad", afirmó en una rueda de prensa en Hamburgo (norte) con el presidente francés, Emmanuel Macron.

Un portavoz del Gobierno no quiso comentar casos individuales "para proteger a los afectados", pero declaró que hay que asumir que entre los secuestrados también hay personas con ciudadanía alemana o doble nacionalidad, al tiempo que habló de una "situación muy confusa".

Los medios alemanes han informado por el momento de una víctima mortal confirmada, la estudiante de 22 años Carolin Bohl, oriunda de Berlín, que visitaba el kibbutz de Nir Oz en compañía de su pareja y cuyos familiares anunciaron su muerte en redes sociales.

Otras dos mujeres, de doble nacionalidad alemana e israelí, permanecen desaparecidas, una de ellas Shani Louk.

El tabloide Bild refiere asimismo el caso de Doron Katz-Asher, secuestrada junto a sus dos hijas de 3 y 5 años, y la abuela de estos, a quienes el marido reconoció en un video difundido por Hamás.