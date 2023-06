L-Gante preso: detuvieron al cantante en medio de un allanamiento en su casa

Argentina

El músico Elián Ángel Valenzuela, popularmente conocido como L-Gante, fue detenido este martes en un country de Moreno, Argentina acusado de los delitos de amenazas, amenazas coactivas agravadas por el uso de armas y privación ilegítima de la libertad, a los que se sumó, tras su arresto, el de tenencia ilegítima de armas de fuego.

Todo comenzó a la salida de un boliche, donde hubo un “incidente” entre el denunciante e integrantes de la agrupación de Cumbia 420 llamada ″LaMaflia”, informa La Nación. La investigación comenzó el 27 de mayo tras una denuncia presentada por la víctima.

Luego de la pelea en el local bailable, según la víctima, los agresores fueron hasta su casa –también en Moreno– y no solo lo agredieron a él, sino también a su familia. En medio de las agresiones, llegó personal de la Guardia Urbana de Protección Ciudadana de la Municipalidad de General Rodríguez, que separó e identificó a los dos grupos.

“En este contexto se hizo presente su vecino Valenzuela, L-Gante, y, mediante amenazas e intimidación con un arma de fuego, los obligó a él y a otra persona subirse a un auto. El músico los privó de la libertad con el objetivo de que hablaran para que no detuvieran a su ‘gente’ [en referencia a los integrantes de la Cumbia 420]”, según explicó una fuente judicial.

Según el abogado del denunciante, Leonardo Sigal, L-Gante amenazó al joven durante todo el camino y horas más tarde lo dejó abandonado en la puerta de una remiseria. “Lo tuvo 45 minutos privado de su libertad arriba del vehículo”, sostuvo. También aseguró que dentro del auto había otra persona que era cómplice del músico, de quien no dio detalles sobre su identidad. “Viajaba otro tipo que es del séquito de él. Lamentablemente, tienen una actitud de la vida que no corresponde”.

Además, el abogado contó que L-Gante lo amenazó con matarlo y abandonarlo en un campo: “Mi defendido escuchó que dijo ‘prepará el campo que lo llevamos’ cuando estaba arriba del auto”.

Tras la denuncia, los funcionarios judiciales les tomaron declaraciones a las víctimas y a los testigos, y analizaron las filmaciones de las cámaras de seguridad, de grabaciones de videovigilancia privadas y de las cabinas de peaje para poder reconstruir lo sucedido. También se hizo un estudio de activación de antenas de teléfonos celulares y se procuró la geolocalización de los aparatos móviles de los involucrados. Así, reunieron prontamente los elementos de cargo para acreditar los delitos atribuidos al músico.

El cantante, de 23 años, fue detenido en su casa del Country Club Banco de la Provincia de Buenos Aires, en Francisco Álvarez, Moreno. Pero por orden de la Justicia, también se realizaron otros tres allanamientos, entre ellos, en un campo que sería propiedad de L-Gante. La detención de Valenzuela fue solicitada el viernes pasado y la orden fue firmada hoy por el juez.

En declaraciones al canal TN, Alejandro Cipolla, abogado del músico, sostuvo que la detención es “exagerada”.

“Me llegó la denuncia; entiendo que debería tramitarse en otro fuero. Es exagerada la detención, se atiene más a fines políticos. Elián me dijo que ocurrió un altercado con punteros políticos del barrio en un boliche y más que eso no había sucedido. Fue una pelea en un boliche, pero él no estaba””, afirmó el letrado.