Marset reveló que quiere entregarse en Uruguay, pero que dejen fuera del caso a su familia

Uruguay

Durante la entrevista publicada ayer en la televisión uruguaya, el narcotraficante Sebastián Marset reveló que tiene la intención de entregarse a la justicia de su país, pero con condiciones.

Así, en el hipotético caso de que Marset decida entregarse a las autoridades en Uruguay, tendría que ser derivado a Interpol para su traslado a Paraguay, país que sí emitió una notificación roja en su contra por supuesto tráfico de drogas. A la vez, tiene cinco procesos penales en Bolivia, pero el país aún no ha solicitado una orden de captura internacional.

“A veces no entiendo por qué Uruguay intenta buscarme o molestarme si dicen que no tengo ningún caso en Uruguay que me comprometa. Dicen que, si me capturan en Uruguay, me extraditarían a Paraguay, donde tengo un caso que responder, no entiendo esa parte”, expresó Marset.