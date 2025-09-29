¡Trágico! Madre fallece tras ser mordida por su can en una pelea por nuggets de pollo en el Reino Unido

Una insólita y devastadora tragedia sacude a una familia en Essex, Reino Unido, luego de que una madre de cinco hijos muriera tras ser mordida por su propio perro, un Rottweiler mestizo que peleaba con otro can por comida.

Michelle Hempstead, de 34 años, falleció en el hospital luego de que el ataque de su perro, llamado Trigg, le seccionara una arteria del brazo, provocándole una pérdida de sangre traumática que derivó en una falla orgánica múltiple, según informa The Sun.

Michelle, de 34 años, fue mordida por uno de sus perros en su apartamento en Southend-on-Sea, Essex. Crédito: East Anglia News Service.

Una "tragedia doble" por unos nuggets

El incidente ocurrió el 29 de julio del año pasado en el apartamento de la víctima en Southend-on-Sea. Durante la investigación forense en Chelmsford, se reveló que la madre se encontraba arrojando nuggets de pollo a sus dos mascotas: un Pomerania llamado Pom y el Rottweiler/Mastín, Trigg.

Según el testimonio de su pareja, Samuel West, la madre fue "atrapada en el fuego cruzado" cuando el Rottweiler, al intentar morder al pequeño Pomerania durante la disputa por la comida frita, alcanzó una arteria del brazo de Hempstead.

El forense principal, Lincoln Brookes, calificó el evento como una "tragedia doble", ya que la familia ya estaba sufriendo por la reciente muerte de la hija de Hempstead, ocurrida semanas antes.

Un "gigante gentil" con un final fatal

A pesar del trágico resultado, el caso fue catalogado como muerte accidental. Tanto la pareja de la víctima como el forense coincidieron en que el mordisco del perro no fue intencional ni malicioso.

Samuel West describió el hecho como un "accidente absolutamente inusual" y aseguró que Trigg, al que calificó de "gigante gentil", "no tenía un hueso malo en su cuerpo", nunca mostraba los dientes y solía dormir en la cama con su dueña. El ataque fue descrito como un "chasquido" del perro al intentar alejar al Pomerania de la comida.

El forense Brookes concluyó: "La mordida no fue maliciosa y ocurrió cuando fue atrapada durante una breve pelea entre sus dos perros por comida".

Lamentablemente, como Hempstead era la única dueña de los animales, ambos perros fueron incautados de la vivienda y se determinó su "destrucción" (sacrificio) al ser "renunciados" por la familia.

