TEMAS DE HOY:
ACCIDENTE EN CARRETERA asesinato de juez peleas de gallos

25ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Un presunto narcotraficante muerto y otros 3 heridos en una operación antidroga en España

La Policía Nacional española desarrolló una operación antidroga, en la que falleció uno de los presuntos narcotraficantes y otros tres resultaron heridos por arma de fuego, ya que los sospechosos comenzaron a disparar contra los agentes.

EFE

10/11/2025 9:01

Un presunto narcotraficante muerto y otros 3 heridos en una operación antidroga en España. Foto: EFE
Toledo, España

Escuchar esta nota

La Policía Nacional española desarrolló una operación antidroga en una localidad de Toledo, en el centro de España, en la que fallecieron uno de los presuntos narcotraficantes y otros tres resultaron heridos por arma de fuego, ya que los sospechosos comenzaron a disparar contra los agentes y estos respondieron a los disparos.

Fuentes de la Delegación del Gobierno central en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha informaron a EFE de que la Policía Nacional desplegó este domingo, a última hora de la tarde, una operación antidroga en una urbanización de El Casar de Escalona y, al llegar a la localidad toledana, los presuntos narcotraficantes comenzaron a disparar en plena calle contra los agentes, por lo que la policía respondió a los disparos.

Estas mismas fuentes detallaron que en la operación antidroga no resultó herido ningún agente de la Policía Nacional.

Debido a los disparos, además del fallecido por arma de fuego -del que no se tienen más datos- otros tres hombres resultaron heridos; un hombre de 25 años, otro de 38 y otro de 31, que fueron trasladados a dos hospitales.

EFE

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:00

Mundial sub-17

10:50

Mundial sub-17

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

La liga - betis vs atl. madrid

15:45

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:00

Mundial sub-17

10:50

Mundial sub-17

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

La liga - betis vs atl. madrid

15:45

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD