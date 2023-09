VIDEO: ¡De la nada! Un edificio se hundió ante la mirada de todos

Cargando...

Mundo

Un edificio de viviendas en el barrio Dazhi, en Taipéi al norte de Taiwán, se hundió ante la mirada de la gente, aparentemente el incidente ocurrió debido a la falta de agua en la construcción de un sitio cercano, lo que provocó la inestabilidad de sus cimientos y afectó a siete viviendas.

La Policía junto a autoridades del municipio evacuaron a 367 residentes de 197 hogares de la zona de Dazhi, en el distrito de Zhongshan.

Autoridades acudieron al lugar de los hechos, y responsabilizaron a la empresa constructora Kee Tai Properties Co. Ltd. por no haber tomado las medidas adecuadas; según medios locales, los vecinos habían denunciado hace cuatro meses la formación de grietas en los edificios cercanos.

El alcalde de la zona explicó que el colapso se debió a que la constructora había excavado hasta el tercer nivel, aproximadamente 12 metros de profundidad, sin completar adecuadamente la base, lo que resultó en la ruptura de una pared contigua y el hundimiento de edificios vecinos.

Después de 3 días, los propietarios podrán ingresar a recuperar sus pertenencias, tras un proceso de inyección de hormigón para estabilizar la infraestructura.