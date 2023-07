Viral: Mujer sale desnuda de su auto y comienza a disparar al azar en un puente

Cargando...

Una mujer salió desnuda de su automóvil en uno de los puentes más concurridos de Estados Unidos y comenzó a disparar un arma el martes.

La extraña escena se desarrolló durante la hora pico en el puente de la bahía de San Francisco-Oakland, según la Patrulla de Carreteras de California.

Un conductor llamó al 911 para informar que otra conductora les había apuntado con un arma en el tramo de la I-80, que cruza la Bahía de San Francisco, alrededor de las 16:40 horas, dijo la policía.

La mujer luego se detuvo en medio de su carril, salió de su auto con un cuchillo y comenzó a gritar a otros conductores, según la policía. Luego regresó al automóvil y continuó conduciendo hacia Oakland, pero se detuvo nuevamente en una plaza de peaje y salió del automóvil, esta vez con una pistola y sin ropa, dijeron los oficiales a The New York Post.

Comenzó a disparar al azar

La mujer desnuda no identificada se dio la vuelta y comenzó a disparar al azar contra los autos ocupados que estaban detrás de ella, dijo la Policía.

Fue capturada en video caminando y disparando su arma al aire antes de que llegaran los oficiales y la convencieran de soltar su arma, deteniéndola sin incidentes, dijo la policía.

Milagrosamente, no se reportaron heridos, y la motivación de la sospechosa no está clara. Fue puesta en espera de salud mental en un hospital local y sería fichada por cargos no especificados después de su liberación, dijeron los policías.

El tramo, que transporta a unos 40 millones de personas al año, estuvo cerrado durante más de una hora hacia el este, con retrasos residuales que duraron hasta la noche.

(Con información de El Diario)