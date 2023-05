La mejor vida nocturna de Cancún que no es Un Antro: ¡XOXIMILCO!

Para aquellos que buscan una alternativa a los clubes nocturnos, recomendamos la Fiesta Mexicana Flotante de Xoximilco, una gran fiesta al aire libre que ocurre todas las noches. A tan solo 5 minutos del Aeropuerto Internacional, 15 minutos de Puerto Morelos y 35 minutos de Playa del Carmen.

Es uno de los atractivos turísticos más populares de Quintana Roo. La vida nocturna de Cancún se puede definir como discotecas, pero hay un mundo mucho más emocionante para explorar. La mejor vida nocturna que no es específicamente en un club es ‘Xoximilco’ en el corazón de Cancún. Es absolutamente divertido y vale la pena echarle un vistazo si no estás buscando la experiencia de antros o discotecas. Xoximilco es una atracción de Cancún que ofrece una experiencia que nunca olvidarás:

¿Qué incluye?

Música en vivo antes de subir a la embarcación.

Recorrido a bordo de una trajinera tradicional por los canales (duración aproximada de 3 horas).

Música en vivo: Cantarás al son del mariachi, la marimba, la tradicional trova yucateca, los rancheros y los boleros a cargo de los norteños.

Barra libre (tequila, cerveza, refrescos y aguas frescas).

Comida tradicional mexicana.

La fiesta comenzará en una embarcación cubierta con luces de colores, dónde te esperan antojitos mexicanos, bebidas y el más cool “Compadre”, el guía animador a bordo: verdaderos profesionales de la fiesta. Antes de abordar la trajinera, disfrutarás de música en vivo y también podrás visitar nuestras coloridas tiendas. ¡Aquí podrás pagar tu paquete de fotografías para recordar la mejor fiesta mexicana!

Durante el recorrido tendrás comida, bebidas, música en vivo, juegos y entretenimiento familiar. Lo que hace que este evento sea tan popular es que es mucho más que una fiesta. De hecho, puedes disfrutar horas antes de ir a uno de los grandes clubes cercanos para bailar hasta altas horas de la noche. Lo mejor de Xoximilco es que hay oportunidades de conocer gente de todo el mundo que recién está de visita en Cancún o que ya ha estado. Bailarás en las trajineras y podrás tomar fotos con tus recién conocidos “comadres' y “compadres', una experiencia inolvidable.

Consejos:

Usa ropa y zapatos cómodos; les recomendamos que usen pantalones largos y cómodos.

El repelente de insectos utilizado en el parque debe ser biodegradable.

Puedes llevar dinero extra o una tarjeta de crédito para comprar souvenirs.

¡Los cazadores de la vida nocturna en Cancún están en Xoximilco!

Los visitantes pueden disfrutar de una excelente comida y disfrutar de divertidas actividades, qué sólo en México conocerás. Esta es una visita obligada para cualquiera que quiera sumergirse en la cultura mexicana. Y la ventaja de leernos serán los consejos para ser el alma de la fiesta: Hay que estar preparado para cantar y bailar “La Bamba”, “Cielito Lindo”, “El mariachi Loco”, “La Bikina”, “El son de la negra”, “El Sinaloense”, popurrís, sones, huapangos y una cantidad inimaginable de canciones mexicanas que van a disfrutar acompañadas de música en vivo; el mariachi, la marimba, la tradicional trova yucateca, los rancheros y los boleros a cargo de los norteños.

¡Así que no olvides practicar tus gritos mexicanos! Otro buen consejo será aprender a mezclar y preparar los mejores cócteles, el paseo incluye barra abierta de cerveza, tequila, ron y vodka, con refrescos y aguas frescas de sabores.

Xoximilco no es la vida nocturna a la que estás acostumbrado. Puede que no sea un club, pero es el mejor lugar de vida nocturna. No es tan chisporroteante como un club, ¡es mucho mejor! Ya lo sabes, puedes visitar Xoximilco Cancún, que está abierto de lunes a sábado, de 7:00 p.m. a las 23:00 horas, e incluso algunos domingos si se visita en temporada alta.

Consulta su calendario actualizado en Viajes Travelero.