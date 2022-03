Nuevo presidente de Chile plantea retomar relaciones diplomáticas con Bolivia

Cargando...

El nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, planteó retomar las relaciones diplomáticas con Bolivia, suspendidas desde 1978, porque consideró, existen muchos elementos de integración entre ambas naciones. Sin embargo, descartó que se vaya a tratar el tema de la soberanía.

El jefe de Estado chileno, que el viernes tomó las riendas de ese país, realizó ese planteamiento en su primera rueda de prensa concedida a periodistas extranjeros.

Tenemos muchos elementos de integración que podemos trabajar (con Bolivia). La reanudación de relaciones diplomáticas es un punto de llegada, me encantaría avanzar hacia allá, solo depende que haya voluntad de ambas partes”, señaló en declaraciones difundidas por el diario digital chileno Bio Bio.

Para Boric, “es absurdo que dos países vecinos con una historia común en América Latina hace tanto tiempo no tengan relaciones diplomáticas” y recordó que aún en dictadura Chile mantenía amistad con Bolivia.

Bolivia y Chile carecen de relaciones diplomáticas formales desde 1978 y desde esa fecha hasta la actualidad, ambos países solamente mantienen relaciones a nivel consular (sin embajadas).

Ese alejamiento fue generado por el fracaso de las negociaciones territoriales por la disputa de una salida soberana al mar para Bolivia, cualidad que perdió en la Guerra del Pacífico.

En ese marco, Boric hizo un llamado a su par boliviano Luis Arce a dejar a un lado el tema territorial y dijo que “ambos países tienen una agenda de integración tremendamente importante en materia de energía o de transporte”.

“Chile no negocia su soberanía, como me imagino no hace ningún país. Entiendo que el presidente Arce tenga que decir ciertas cosas, pero a lo que le he invitado, y creo que hay buena disposición de ambos, es a no poner la carreta delante de los bueyes”, agregó Boric.

Respecto al litigio por las aguas del Silala en la Corte Internacional de Justicia, el mandatario chileno consideró: “Si es que la única discusión con Bolivia es con respecto a la soberanía no llegaremos a ninguna parte, porque tenemos posiciones diferentes; sin embargo, sí tenemos muchos punto en los que podemos llegar a acuerdos”.