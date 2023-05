Urgente: Revelan segunda parte de la carta atribuida a Colodro

Cargando...

“Me da tanta pena dejarlos, me cuesta una enormidad, pero creo que la decisión tomada es la voluntad de Dios para conmigo. A mis compañeros y también a los que solo conocía por las casualidades de mi vida, decirles que entiendan lo triste y tormentosa que se tornó mi vida, a tal punto que es imposible continuar”, señala la segunda parte del texto atribuido al exinterventor del Banco Fassil, Carlos Alberto Colodro.

En este misiva, que fue dada a conocer este domingo por la noche por el ministerio de Gobierno, se hace referencia también a la familia del exinterventor.



TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR:

"Mis tres hermanos, hijos, el gran Lucas, que no me cabe la menor duda que seguirá siendo el mejor, porque nació siendo el mejor, y eso no lo perderá jamás; Vicky, su “mabu”, seguirá tan dedicada y entregada… Mis padres, a quiénes los quiero mucho, pero debo dejarlos, y a mi pareja que estuvo en las buenas y las malas conmigo… Que dios los cuide siempre", continúa el documento.

Cargando...

Al cierre, se emitió una oración de despedida: "Dios tiene los tiempos exactos en la vida, y este es el mío; hermanos míos ya no los haré sufrir más. Adiós, solo me adelanto un poquito".

INFORMACIÓN EN DESARROLLO