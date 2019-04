Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

Al menos 12 domicilios del barrio McDonald's fueron víctimas de robo en los últimos días y a plena de luz del día por parte de un grupo de delincuentes quienes ingresaron en estas viviendas, para sustraer televisores, celulares, dinero en efectivo, routers, garrafas, sillas y otros objetos de valor.

Las cámaras de seguridad de la zona, que está ubicado a dos cuadras del Comando Departamental de la Policía, evidenciaron que uno de los delincuentes sería un vecino quien fungía como vigilante cuando estos hogares y negocios se encontraban vacíos y así dar el llamado al grupo de ladrones para perpetrar los robos. Así lo informó a Notivisión una de las afectadas.

"A uno de ellos lo amenacé con un frasco de ácido nítrico y por eso me devolvió mi reloj. Ellos (la Policía) no tiene competencia, no hay control", expresó la mujer.

Ante estos hechos, los vecinos del barrio McDonald's organizaron un grupo de WhatsApp y coordinaron la instalación de una alarma vecinal en uno de los postes de alumbrado público, esto con el objeto de activarla para cuando se suscite un hecho de robo en cualquier domicilio.