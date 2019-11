El ex asambleísta del MAS Marco Carrillo fue aprehendido en Huayllani

El ex asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS), Marco Carrillo, fue detenido en inmediaciones de Huayllani, donde se produjo el enfrentamiento entre productores de hoja de coca y agentes del orden.

El comandante de la Policía de Cochabamba, Jaime Zurita Trujillo, explicó que Carrillo fue aprehendido presuntamente por instigar a la violencia, durante los enfrentamientos. Carrillo dijo que solo estaba “curioseando” en el lugar y que supuestamente no era parte de la movilización.

“Una cosa es el trabajo y otra la actividad política. Quiero pedirles que sean objetivos y que no distorsionen. No estoy con ningún grupo absolutamente. Cuando vino la Policía no me escapé, aunque me encañonaron con un arma. Me arrodillé para resguardar mi vida. No estoy con trabajo ni soy dirigente del MAS”, dijo a la prensa.