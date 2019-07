HBO y "Juego de Tronos" lideran nominaciones a los premios Emmy

Los Ángeles, EEUU Los Ángeles, EEUU

HBO y su fantasiosa serie medieval "Juego de Tronos" lideraron el martes las nominaciones a los premios Emmy, los máximos honores en televisión.

HBO recibió 137 nominaciones, entre ellas 32 para "Juego de Tronos", tres veces ganadora como mejor serie dramática, y reconocimientos para los protagonistas Kit Harington y Emilia Clarke.

Las 32 nominaciones para "Juego de Tronos", cuya última temporada concluyó en mayo, marcaron un récord para una serie dramática en un único año.

Netflix quedó en segundo lugar con 117 nominaciones, lideradas por su drama de justicia racial "When They See Us" y la comedia "Russian Doll".

La comedia de Amazon Studio "The Marvelous Mrs Maisel" obtuvo 20 nominaciones, lo que la convierte en una fuerte contendiente para volver a ganar en la categoría de mejor serie de comedia, mientras "Chernobyl", de HBO, una recreación del desastre nuclear ruso de 1986, recibió 19.

La sátira política "Veep" competirá por su cuarto Emmy como mejor serie de comedia, junto con la actriz Julia Louis-Dreyfus.

Otros competidores en la categoría de comedia incluyen a "Barry", la británica "Fleabag", "The Good Place", "Russian Doll" y "Schitt's Creek".

Sumándose a "Juego de Tronos" en la principal categoría de mejor serie dramática están "Better Call Saul", los thrillers británicos "Bodyguard" y "Killing Eve", "Ozark", la serie transgénero "Pose", el drama familiar "This is Us" y la serie sobre la dinastía de un magnate de medios "Succession".

Los premios Emmy a la televisión serán entregados el 22 de septiembre en una ceremonia en Los Ángeles.