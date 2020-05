Madonna afirma que tiene anticuerpos y desea "respirar aire con Covid-19"

Polémicas declaraciones de la cantante estadounidense Madonna, puesto que afirmó en un video publicado en su cuenta de Instagram que una prueba en su sangre detectó anticuerpos de coronavirus. La publicación fue parte de una serie de videos que denominó 'Diario de cuarentena'.

"Hice la prueba el otro día y descubrí que tengo anticuerpos. Entonces, mañana voy a dar un largo paseo en auto, y voy a bajar la ventana y voy a respirar el aire del covid-19. Espero que el sol esté brillando", afirmó la artista.

Por su parte, los representantes de la cantante no respondieron a medios estadounidenses si estuvo contagiada de coronavirus. Al mismo tiempo, el sitio web de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) informa que los test de anticuerpos son capaces de detectar contagios que ocurrieron varias semanas antes. No obstante, el organismo insiste en que no se sabe aún si la presencia de anticuerpos como respuesta al virus garantiza la inmunidad ante futuros contagios.