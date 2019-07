Se agrava la violencia en protestas en Hong Kong

Las autoridades de Hong Kong reforzaron el domingo la seguridad alrededor de la principal delegación de China de la ciudad, durante otra jornada de protestas, con los ánimos caldeados por lo que muchos manifestantes ven como un ciclo creciente de violencia en su contra.

Las autoridades dijeron que 11 personas habían sido arrestadas el sábado en el distrito norteño de Yuen Long, cerca de la frontera con China, por agresión, posesión de armas, reunión ilícita y otros cargos.

La marcha del sábado en Yuen Long, que desafió la prohibición de la policía, se convocó para protestar contra el ataque a manifestantes por parte de presuntos miembros de tríadas en una estación de tren el fin de semana anterior.

Pero la protesta del sábado se saldó con escenas similares de caos y violencia, con la intervención de escuadrones de la policía antidisturbios para dispersar a los decenas de miles de manifestantes, los que dispararon gas lacrimógeno, balas de goma y granadas no letales.

Los agentes sanitarios dijeron que 24 personas resultaron heridas el sábado, dos de gravedad.

El domingo, la multitud en un parque del distrito financiero de la ciudad comenzó a desbordarse hacia vías cercanas. Manifestantes vestidos de negro se movieron en varias direcciones, obstruyendo los principales accesos.

Miles de personas se dirigieron hacia el distrito comercial de Causeway Bay, mientras que otro gran contingente marchó hacia el oeste, hacia la oficina de representación del gobierno chino, conocida como Oficina de Enlace del Gobierno Central.

Allí, cientos de policías antidisturbios impidieron que los activistas avanzaran hacia el edificio, que fue fuertemente fortificado con barricadas plásticas con agua.

La policía disparó balas de gas lacrimógeno y de goma a los manifestantes en un vecindario densamente poblado en los alrededores. Manifestantes con cascos, máscaras antigás y armaduras, respondieron con ladrillos, huevos y otros objetos, protegiéndose con barricadas improvisadas y paraguas.

Algunos portaban pancartas que decían: "Nos alzamos como uno solo, luchamos como uno solo", y "Stop violencia".

"He estado en todas las protestas y nunca llevo máscara", dijo Phong Luk, que acudió a la manifestación vestido con un traje de Spider-Man a juego con el que llevaba su hijo de seis años.

"No estoy haciendo nada malo. Son los que están en el poder los que están equivocados (...) Lllegados a este punto, no queda otra sino que Carrie Lam renuncie, porque obviamente no puede gobernar".

Las protestas de los últimos dos meses han desencadenado la crisis política más grave en Hong Kong desde su traspaso del Gobierno británico a China en 1997, en virtud de un acuerdo que garantizada derechos especiales y autonomía para la ciudad.

Lo que comenzó como un movimiento para oponerse a una ley de extradición que hubiera permitido enviar personas a China para ser juzgadas, ha avanzado hacia otras demandas más amplias, incluyendo la renuncia de Carrie Lam, la dirigente de Hong Kong apoyada por Pekín.

Las protestas son uno de los desafíos más directos hasta la fecha a la autoridad del presidente chino, Xi Jinping