Un tiroteo en una escuela de la región metropolitana de Sao Paulo en Brasil dejó este miércoles un saldo de al menos ocho muertos, de los cuales cinco eran niños, confirmaron fuentes oficiales.

Según el cuerpo de Bomberos de Sao Paulo, las otras víctimas fatales serían un empleado de la escuela y dos adolescentes, que eran supuestamente los autores de los disparos.

Una portavoz de la Policía Militarizada explicó a los medios que "dos encapuchados, aparentemente dos adolescentes" entraron en la escuela pública Raúl Brasil, en Suzano, a unos 60 kilómetros de la capital paulista, y "efectuaron varios disparos".

Los dos asaltantes supuestamente mataron a cinco niños

Las edades de los cinco niños victimados no fueron aún divulgadas, además de los detalles del empleado de la escuela, reseñó EFE.

Posteriormente, ambos se habrían suicidado, según los primeros datos que maneja la Policía de Brasil.

Se desplazaron al lugar del sucesos seis unidades de rescate, tres unidades de ambulancias y dos helicópteros de la Policía Militarizada.

Você acompanha agora no #PrimeiroImpacto a cobertura completa do tiroteio na escola de Suzano, em São Paulo. Já são 5 mortos confirmados no interior. A polícia está agora dentro da escola realizando buscas pic.twitter.com/dZOnGfILYq