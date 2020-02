Propietarios y una trabajadora de guardería fueron imputados por muerte de menor

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

Los propietarios y una trabajadora de la Guardería 'Mi Casita' del Divino Niño, fueron imputados por el Ministerio Público por el delito de homicidio culposo, esto dentro de las investigaciones que continúan adelante en el caso del pequeño Sebastián, que murió ahogado en una piscina del establecimiento el pasado 27 de enero.

El abogado de los familiares de la víctima, informó que esperarán que la justicia y el Ministerio Público determinen la fecha y hora para la audiencia cautelar de los tres imputados.

Por su parte la madre del menor de tres años, manifestó a Notivisión que continuará dando 'pelea' hasta encontrar justicia y llegar a la verdad histórica de los hechos si su hijo fue castigado anteriormente por los funcionarios de la guardería.

"Pido a las autoridades a que me ayuden a hacer justicia, no se pueden confiar con personas de este tipo porque pueden ser sicópatas y nosotros no lo sabemos", afirmó la progenitora.

La Gobernación cruceña, a través de la Servicio de Políticas Sociales (Sedepos), dio a conocer que la guardería es clandestina, que si bien tiene una licencia de la Alcaldía cruceña, no tiene registro del ente departamental, que es la encargada de acreditar, categorizar y evaluar a estos centros según sus servicios y la capacidad que tienen.