Sorpréndete con el Huawei P30 y Huawei P30 Pro

Llegó uno de los modelos de celulares más esperados y el único con cámaras múltiples. La ciudad de París, Francia, fue noble en recibir a más de dos mil visitantes de todo el mundo que vinieron a ver cómo Huawei presentaba en sociedad sus nuevos gama alta: P30 y P30 Pro.

Richard Yu y otros altos ejecutivos de la marca estuvieron presentes en un show que trató constantemente de recalcar los principales puntos de venta de estos equipos, como la cámara, la batería y el diseño.

Especificaciones P30 Pro

Estas son las especificaciones del P30 Pro:

Pantalla de 6.5 pulgadas compatible con HDR 10

Procesador Kirin 980

8 GB de RAM

128 GB de almacenamiento ampliable vía nanoSD

Cuatro sensores: el principal de 40 megapixeles a f/1.6. El segundo es un teleobjetivo periscópico de 8 megapixeles a f/3.4. Seguimos con un gran angular de 20 megapixeles a 2.2. Por último un sensor TOF (Time of Flight) para reconocimiento espacial 3D y mejor rendimiento nocturno.

Cámara frontal de 32 megapixeles a f/2.0

Batería de 4200 mAh con carga rápida a 40W.

La pantalla además es curva, no como en el modelo "normal", donde es plana y más pequeña, con solo 6.1 pulgadas. Además de no tener el cuarto lente TOF y un teleobjetivo común, no periscópico. Tiene 3650 mAh de batería, 6 GB de RAM, pero ojo, que este tiene puerto de audífonos, pero ningún tipo de certificación contra el agua y el polvo, no como su hermano Pro que cumple con la norma IP68.

Ambos equipos cuentan con un diminuto "notch" o muesca en la pantalla, por el cual se sacrificó tener reconocimiento facial 3D (hay a la vieja usanza nada más), como en el Mate 20 Pro del año pasado y aquí se confía en lector de huellas bajo la pantalla, que dicen, es más rápido y mejor que en el gama alta pasado.

Desde Huawei prometen que es el mejor zoom que ha tenido un celular y que apoyados en inteligencia artificial pudieron lograr el mejor rendimiento en baja luz, incluso por encima del Pixel 3 de Google. No deja de ser interesante y queremos probar lo más pronto posible la habilidad de grabar video con dos cámaras al mismo tiempo, dejando a pantalla dividida una con ángulo normal y otra con zoom a todo dar.

Evidentemente estamos frente a equipos de alto calibre y potencial técnico. El equipo ya está en nuestras manos y lo pondremos a prueba para llevarles lo antes posible muestras fotográficas, de video y nuestras impresiones sobre su uso en el día a día.

Ojo, que podemos confirmar que llegará a varios países de la región más pronto de lo esperado, probablemente en la primera semana de abril, siendo así uno de los lanzamientos más rápidos de esta compañía.