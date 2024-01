15 de enero inicia el reclutamiento para el servicio militar, hay vacancias

Cargando...

A partir del 15 de enero, se iniciará el reclutamiento de jóvenes para el servicio militar obligatorio del primer escalón, categoría 2024 para varones y voluntario para mujeres a nivel nacional. Así lo informó el director general Territorial del Ministerio de Defensa, Ernesto Caballero.

El servicio militar obligatorio para varones y voluntario para mujeres consiste en la permanencia de un año en unidades militares cuyo objetivo es satisfacer las necesidades no militares en tiempo de guerra.

Recomendación sobre filas innecesarias

Caballero también aprovechó para recomendar a los jóvenes que buscan ingresar al servicio militar y a los padres de familia que eviten hacer filas cerca de las unidades militares porque hay varias plazas disponibles.

Requisitos para presentarse al servicio militar

Los requisitos son: fotocopia y original del certificado de nacimiento y cédula de identidad vigente; tener entre 18 y 22 años al momento de su presentación; análisis del grupo sanguíneo (original firmado por el área de Biotecnología).

Requisitos para jóvenes de 17 años

En el caso de los jóvenes de 17 años, deben presentar documentos de salvaguarda, una carta notariada y cumplir con los 18 años antes de su licenciamiento.

Requisitos adicionales para mujeres

Para las mujeres, además de los requisitos mencionados anteriormente, deberán presentar los resultados de una prueba de embarazo en sangre tomada durante la semana de su presentación.

Libreta militar de redención

En caso de motivos médicos, incapacidad o problemas económicos, los varones pueden obtener libretas militares auxiliares A, B, C o D según la justificación presentada. Aquellos que no pudieron o no quisieron cumplir con el servicio militar por distintas razones pueden solicitar la libreta militar de redención después de cumplir sus 23 años en la región militar del departamento donde residen.

Costo y depósito bancario

Además, también se debe realizar un depósito bancario con el costo correspondiente a la edad del interesado. A partir de los 24 años se debe incluir una multa de Bs. 200 (la libreta tiene un costo total de Bs. 4.000).

Estas solicitudes serán recopiladas en los comandos de las regiones militares de cada ciudad.