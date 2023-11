"Abrieron las puertas del infierno, nos vamos a movilizar", anuncian evistas tras anulación del congreso

“Abrieron las puertas del infierno", de esta manera sectores sociales afines a Evo Morales anunciaron movilizaciones en rechazo a la anulación del congreso realizado a inicios de Octubre en Lauca Ñ.

Daniel Rojas, diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), del ala evista, aseguró que tendrán una reunión con su líder Evo Morales, para definir que acciones a tomar frente a esta medida.

La noche de este martes, un grupo de seguidores se plantó frente al Tribunal Supremo Electoral (TSE), para protestar por la determinación que anula la elección de su nueva dirigencia y por tanto la postulación de Morales a los próximos comicios generales.

“Abrieron las puertas del infierno, ya vieron las movilizaciones en el TSE. Creen que no nos vamos a movilizar, se equivocan. No vamos a permitir ninguna chicana jurídica. No vamos a volver a convocar a un congreso y vamos a hacer respetar nuestro congreso”, advirtió Rojas.