Abuso sexual en un colegio: padres protestan y no envían a clases a sus hijos

Cochabamba

Tras conocer que una niña de seis años fue abusada sexualmente dentro su unidad educativa, padres de familia se movilizaron y determinaron no enviar a sus hijos al colegio hasta que la directora y la portera sean destituidas.

La denuncia señala que, la menor fue abusada por un familiar de la portera del establecimiento educativo, en reiteradas ocasiones.

"Se tiene conocimiento de que no hubiera sido la única vez, si no hubieran sido ya varias veces, pero la menor estuviera amedrentada, amenazada por el agresor para no poder contar la situación y que justamente por una dificultad y unos dolores que sentía la niña, es que habría puesto en conocimiento a la madre" informó Fiscal Departamental de Cochabamba, Nuria Gonzáles Romero.