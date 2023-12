Acusado por el delito de violación pidió 'disculpas', aseguró que 'estaba ebrio'

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El hombre aprehendido por el delito de violación a una niña de 5 años, aseguró a la Red Uno que "no recuerda nada de lo ocurrido" el pasado 24 de diciembre, cuando abusó sexualmente a una niña dentro de una vagoneta. La Policía logró capturarlo cuando intentaba huir en un bus, los pobladores de Comarapa amenazan con lincharlo.

El agresor fue identificado como Alberto T. de 31 años, se encuentra en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), que recolectaron las indumentarias que utilizó el día que ultrajó sexualmente a la pequeña de 5 años.

"Me dijeron que abusé sexualmente a una niña, pero no me acuerdo, no sé qué pasó. Estaba borracho, no recuerdo nada de lo que pasó, cuando me trajeron los agentes no recuerdo nada del momento (...) En ningún momento quise escapar, estaba borracho, me puse a tomar cerveza con unos amigos", dijo a la Red Uno el acusado por violación.

En horas de la tarde se realizaría la audiencia de medidas cautelares, la policía trabaja en el informe, el fiscal realiza la imputación formal por el delito de violación, donde se pedirá la medida extrema de la detención preventiva en el recinto penitenciario de Palmasola.

"Yo trabajo viajando como ayudante de bus (...) No recuerdo haber ingresado al vehículo, ni siquiera recuerdo si caminé, cuando desperté ya estaba en esta carceleta", indicó. "Dicen que abusé a una niña en un vehículo, eso me dijo el oficial, tengo dos hijos, una niña y niño (...) No sé, no recuerdo, que me disculpe la señora, yo no quería hacerlo, no estaba en mis cinco sentidos (...) Soy de la capital cruceña,no soy de Comarapa", aseguró.

Es parte del relato del hombre acusado por el delito de abuso sexual a una menor de 5 años que se recupera de la agresión en el Hospital Municipal “San Martin de Porres”.

