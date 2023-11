Acusan a pediatra de fotografiar partes íntimas de niñas

El abogado de la mujer que denunció una presunta violación por parte de un médico pediatra reveló detalles alarmantes sobre la conducta del acusado. Según Fernando Parra, representante legal de la víctima, el médico habría fotografiado las partes íntimas de las niñas a las que atendía, una práctica completamente prohibida y fuera de las atribuciones de su profesión.

“El médico no podía realizar estas maniobras sin la presencia de los padres de familia. Esto es aún más preocupante sin la autorización de los familiares. Más allá de que no sea su especialidad, debió derivar a otro especialista. Esto nos lleva a la conclusión de que su objetivo no era curar a un paciente, sino que había un fin morboso detrás de sus acciones”, afirmó Parra.