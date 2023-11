Afines a Evo aseguran que se venció el plazo para la respuesta del TSE y anuncian radicalizar protestas

La Paz, Bolivia

La vigilia de simpatizantes de Evo Morales mantienen la vigilia frente al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en La Paz. Además, anuncian que radicalizarán sus medidas de presión ante la inexistencia de un pronunciamiento sobre la legalidad o ilegalidad del congreso realizado en Lauca Ñ a principios de octubre.

Rodolfo Machaca, dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS) aseguró que la cantidad de personas en la protesta se incrementará con la llegada de grupos de otros departamentos. Ya que no hubo respuesta al recurso extraordinario de revisión que presentaron sus delegados por el desconocimiento del congreso.

"El gobierno ha ordenado proscribir al MAS-IPSP y a Evo Morales , eso no vamos a permitir" , afirmó Machaca.

Asimismo, anunciaron procesos contras los vocales del TSE al cumplirse el plazo para darles una respuesta. Wilfredo Chávez, abogado de Evo Morales, indicó que se los procesará por incumplimiento de deberes y actitudes dilatorias.

"La Constitución establece el no ser flojo, no pueden no hacer esto en el tiempo de su trabajo, el plazo es para todos. Si el Tribunal decide pararse de cabeza en los 15 días, que lo haga, pero que nos de el resultado", afirmó Chávez.