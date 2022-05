Al no recibir cambio del pasaje, agredió a la conductora del trufi con una piedra

Cochabamba, Bolivia

Una pasajera de 54 años de edad habría agredido a la conductora de un trufi porque no quiso pagar dos pasajes. Le golpeó con una piedra en la cabeza y le dejó sangrando. El hecho sucedió en la Av. Segunda Circunvalación, en la zona norte de Cochabamba.

Según el relato de la conductora, la pasajera, que estaba junto a su nieto, un menor de edad, se habrían sentado en el asiento delantero del trufi, de la línea 134, y solo quiso pagar 3 bolivianos.

"Cuatro pesos me alcanzó y quería que le devuelva 1 boliviano y le dije cómo te voy a devolver si estás ocupando un asiento. Yo no le pegué porque es niño, tengo mis hijos, pero no es justo que me den puñetes y me reventaron la ceja. Me ha robado la plata del monedero, eso ni siquiera es mío. Luego empezó a golpear el auto", dijo la afectada.