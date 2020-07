Alcalde de Quillacollo dio positivo a Covid-19, recibirá el alta médica

Quillacollo, Cochabamba

Confirmaron que el alcalde suplente de Quillacollo, Héctor Montaño, dio positivo a coronavirus (Covid-19), se enteró de los resultados después de dos semanas que estuvo internado. Al momento se encuentra estable, prevén que recibiría el alta del Hospital Univalle hoy.

El secretario General de la Alcaldía, José Terán, indicó que Montaño está recuperado, tras salir del hospital, estará aislado en su domicilio seis días más, pero seguirá coordinando el trabajo edil con los funcionarios.

“Gracias a Dios, gracias al pronto auxilio que me dio el doctor no ingresé a terapia, me han restablecido, me han controlado, hoy estoy completamente bien. Me sacaron mis análisis para coronavirus en el hospital Benigno Sánchez”, indicaba la autoridad en un vídeo subido en pasados días.