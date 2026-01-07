Alegría y tradición: Laida I fue proclamada reina de los Tremendazos

Las actividades carnavaleras continúan tomando fuerza en Santa Cruz y la noche de este martes la comparsa Tremendazos vivió uno de sus momentos más esperados: la proclamación de su reina Laida Téllez Chávez y la presentación oficial de sus proyectos de cara al Carnaval.

Todos los integrantes de la comparsa se reunieron en una velada marcada por la alegría, la tradición y el espíritu carnavalero, dando inicio a su camino como aspirantes a coronadores del Carnaval 2027.

Alejandro Sanguino, presidente de la comparsa destacó la importancia de la noche y expresó su satisfacción por comenzar oficialmente el recorrido carnavalero.

“Hoy es el día tan esperado, la proclamación de nuestra querida reina. Estamos muy felices porque hoy comienza nuestro camino carnavalero hacia nuestra coronación 2027”, señaló.

Asimismo, se aprovechó la ocasión para invitar al público cruceño a las precarnavaleras. Si bien la primera se realizará este sábado, Los Tremendazos confirmaron su participación en la segunda precarnavalera, prevista para el sábado 17, donde prometen sorprender con una temática tradicional y una puesta en escena especial.

En cuanto a los proyectos, Alejandro explicó que la gestión 2026 será clave para demostrar el trabajo y compromiso de la fraternidad. Bajo el lema “Qué pueblo tremendazo”, buscan visibilizar a todas las personas que están detrás del espectáculo carnavalero y que hacen posible que el Carnaval sea la gran fiesta de los cruceños.

Con entusiasmo y proyectos claros, Los Tremendazos se perfilan como futuros aspirantes a coronadores, reafirmando que el Carnaval ya se vive con intensidad en Santa Cruz de la Sierra.

