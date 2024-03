Apartan a Evo Morales del caso Zapata y asambleístas proponen nueva investigación

La Paz, Bolivia

En las últimas horas, se excluyó a Evo Morales como testigo del juicio contra su expareja Gabriela Zapata, por el caso de trata y tráfico en relación al hijo que habrían tenido.

Asimismo, se apartó al exvicepresidente Álvaro García Linera, y al exministro Carlos Romero. Los tres estaban convocados a declarar, pero no se presentaron.

En total, se excluyó a más de 70 testigos del proceso, solo Zapata había presentado una lista de 40 personas.

Ahora, según Sánchez, como los testigos ya declararon, se debe pasar a la parte de los alegatos. Así, se espera llegar a la sentencia en aproximadamente dos semanas.

"Solamente han declarado dos y uno de ellos ha dicho que la conocía y el otro no ha dicho absolutamente nada. No van a declarar sobre los hechos que hoy están siendo investigados y justamente se van a dilucidar en la audiencia de juicio oral ", agregó el jurista.

Al dejar el Juzgado, Zapata tampoco respondió a las consultas de la prensa.

'Radicales' aplauden decisión de la justicia y 'arcistas' observan

Al conocerse esta determinación, desde el ala 'radical' del Movimiento Al Socialismo (MAS) lo consideraron positivo. Además, señalaron que el caso estaría siendo manipulado por el gobierno con el afán de perjudicar la imagen del expresidente con miras a las próximas elecciones primarias de este año y generales de 2025.

A su vez, desde el 'arcismo' lamentan que el exmandatario no se haya presentado y colaborado con la justicia en un caso tan delicado sobre la existencia de un menor. Además, debería decir dónde está su hijo.

Proponen comisión legislativa para investigar el caso

Asimismo, la senadora 'arcista' Virginia Velasco adelantó que apoyará la idea de crear una comisión legislativa para investigar este caso.

La asambleísta señaló que esta comisión deberá estar compuesta por diputados y senadores, en el marco de la protección a niños, niñas y adolescentes.

La propuesta fue expuesta en días previos por la diputada 'arcista' Deysi Choque, en la sesión de la Cámara de Diputados.

A su vez, el también diputado 'arcista' Andrés Flores pidió reabrir el caso CAMC.

"Pido al Ministerio Público, acá no podemos defender, no podemos encubrir, sabemos muy bien quién maneja CAMC es la señora Gabriela Zapata; por lo tanto, este tema también tiene que ser investigado hasta esclarecer. No podemos dejar pasar. En ese tema nosotros vemos un daño económico al Estado, este tema está ahí durmiendo y nosotros pedimos al Ministerio Público esclarecer el tema de CAMC”, declaró Flores a la ANF.